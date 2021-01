Covid-19 no Into: Da tenda à cerca: todos querem uma boa notícia

intorb

Parentes se aproximam da cerca do Into em Rio Branco e falam com enfermeiros, que contam sobre situação no interior do Into…unidade cuida dos casos de covid-19 no Acre.

Gesto solidário: mulher distribui sopa aos que esperam por informações de parentes internados no Into

Em tempo: a tenda em frente ao Into já é conhecida de todos os entregadores de aplicativo da capital….dezenas de pedidos (lanches, comida) são feitos diariamente por parentes à espera dos seus enfermos por covid-19.

