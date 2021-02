Contaminação por Covid-19 cresce no Acre: ‘Manaus tá bem ali’

manausacre

Fase vermelha no Acre e decreto oficial

GabParl – Em pronunciamento durante a sessão virtual desta terça-feira (2) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) cobrou do governo do Estado a imediata publicação do decreto que renova o pagamento do Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS), de R$ 420,00, a profissionais da Saúde e da Segurança Pública, que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus.

Edvaldo Magalhães disse que “esses profissionais além de serem prejudicados, estão morrendo” e acrescentou que “as necessidades das medidas não podem esconder outro debate”, ou seja, “a necessidade de ter uma política alinhada com as secretarias estaduais e municipais e as Forças de Segurança no sentido de valer para todos, para que o justo não pague pelo pecador. Essa Casa que sempre esteve debatendo esse tema, com os cuidados, buscando os caminhos, haverá de encontrar várias sugestões para atenuar os efeitos da pandemia”.

O parlamentar ver como acertada as medidas tomadas pelo governo do Acre para conter o avanço dos casos de covid-19. “Manaus está ali para gritar no pé do ouvido de quem quer escutar que o Acre pode se Manaus amanhã, caso nada fosse feito”.