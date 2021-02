senadecreto

Após o decreto estadual determinando a paralisação de algumas atividades comerciais e o fechamento de alguns setores entrar em vigor. A vigilância Sanitária de Sena Madureira juntamente com a Polícia Militar, iniciou o trabalho de fiscalização no intuito de fazer valer as novas regras que perdurarão até o próximo dia 19.

(…)