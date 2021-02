Covid-19: Quase 6 mil foram vacinados em Rio Branco

vacinarb

Da prefeitura de Rio Branco

O número, considerado positivo, confirma o que o secretário municipal de Saúde, Frank Lima, havia anunciado no início da campanha, ainda em janeiro, quando a capital acreana recebeu pouco mais de 3 mil doses do imunizante viral. O gestor garantiu que pretende vacinar todos os profissionais da saúde à medida que o município receber novas doses.

“Nós temos o compromisso de cuidar das pessoas, da vida das pessoas. Tenho repetido isso. Esse é o comando que o nosso prefeito Tião Bocalom nos deu. Sendo assim, vamos vacinar os nossos idosos acamados, o que já está acontecendo. Para isso temos 600 doses para começar a vacinar esse grupo prioritário”, comenta.

(…)

Entre os dias 21 de janeiro e 05 de fevereiro, segundo o Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE), já haviam sido vacinados com a primeira dose do imunizante um total de 5.814 trabalhadores do sistema de saúde. Além disso, outros 117 idosos, incluindo acamados com idade a partir de 80 anos e os que vivem sob a guarda do Estado.