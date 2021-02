Ministério da Çaúde de Bolsonaro dá uma banana à bancada do Acre

reuniaoms

E uma banana também ao povo do Acre!

Dep Perpétua conta sobre a insatisfação dos parlamentares…

Reunião agora da bancada do Acre reflete insatisfação geral pelo cancelamento da reunião que tínhamos hoje as 15:00 no MS. A situação no Acre se agravou: Covid + Dengue, faltando médicos, UTI, respiradores…

A gravidade exige ação conjunta do parlamento e executivo. pic.twitter.com/LPuQNu4ixV

— Perpétua Almeida (@perpetua_acre) February 9, 2021