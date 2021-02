jairodepasa

Jairo Cassiano, presidente do DEM estadual e primeiro-ministro do deputado federal Alan Rick para assuntos estritamente de Sena Madureira – já começou a ‘pegar no pesado’ na sua nova função de diretor do Depasa (Departamento de Água e Esgoto).

Relação pessoal de Jairo com o governador GladsonC é afinada…

Então cuida em mandar água de qualidade, Jairão….!

J R Braña B.