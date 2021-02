Lembra da lorota dos 450 milhões??? Pois é…

cálculo450



Se o navegante de oestadoacre viu esse post aqui ontem vai entender agora que os 450 milhões que o senador MBittar fez propagar por aí viraram 16 milhões…

Aí é só fazer a conta que oestadoacre fez no post do link azul acima, com uma mudança: os municípios contemplados serão apenas nove, já incluindo o governo do estado que levará uns trocados também…

Por isso os valores previstos aos oito municípios afetados serão um pouco mais.

Só por isso…

Mas o carnaval em tempo de pandemia foi feito hoje em Rio Branco e Sena….

E era isso importava para o governo Bolsonaro e o seu senador acreano…

O resto é o resto…

Em tempo: se não lembrar do cálculo que fizemos clica na imagem abaixo



J R Braña B.