Música de sábado: ‘Acordem, pessoal’….♪♪♪

musicanoite

Em tradução livre….‘Acordem, pessoal‘ é o nome da música…serve para o momento atual.

Mais do que nunca precisamos acordar…

E nos defender do Covid-19…

Usando máscara, usando duas ao mesmo ao tempo quando sair de casa….o importante é sobreviver e não contaminar o outro…

No original ‘wake up everybody’, que não fala de covid, mas fala em atenção…ajuda, idosos, professores, médicos, construtores etc…

Uns versos:

//O mundo mudou muito

//Do que costumava ser

//Há tanto ódio

//Guerra e pobreza, oh, oh