Dep Pedro Longo é o novo líder do governo na Aleac

Deputado Pedro Longo é escolhido o novo líder do governo na Aleac

Após reunião com integrantes que compõem a base do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), os parlamentares convidaram o deputado Pedro Longo (PV) para ser o novo líder. Gehlen Diniz (PP) destacou que a nova escolha é extremamente capacitada para o posto.

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP), agradeceu Gehlen Diniz pelo empenho durante o tempo em que o mesmo ficou como líder do governo na Casa. Ele também desejou sucesso ao novo ocupante do posto, deputado Pedro Longo.

“O deputado Gehlen tem feito um excelente trabalho e ficamos muito felizes por isso. A escolha do novo nome foi um consenso de todos. O deputado Pedro é um intelectual, com uma carreira jurídica impecável, uma pessoa extremamente preparada. Estamos unidos sempre em busca pelo melhor para o Acre. Desejo sorte a ele e que Deus abençoe sua caminhada”, disse.

O deputado Gehlen Diniz, que atuou por dois anos na liderança do governo, foi quem sugeriu que a vaga fosse ocupada por Pedro Longo, pontuou que é importante passar o posto para outra pessoa a partir de determinado momento. Ele enalteceu a capacidade técnica do colega e lhe desejou sucesso.

“Desde o inicio do mandato tenho ocupado esse cargo, mas chega um momento em que você tem que passar o bastão e o deputado Pedro Longo é extremamente capacitado, terá meu integral apoio. Quando o parlamento vai bem, quem ganha é a sociedade. Tenho certeza que ele vai desempenhar um excelente trabalho”, afirmou.

O novo líder do governo na Aleac, deputado Pedro Longo, agradeceu pelo seu nome ter sido aclamado pelos demais colegas, e assegurou que vai fazer o melhor para que os projetos do executivo sejam bem recebidos na Casa Legislativa.

“O deputado Gehlen entendeu que era um momento de renovação e, após uma reunião, a base me convidou. Me sinto honrado com essa responsabilidade, o governador tem feito um trabalho muito bom e me dedicarei inteiramente para que os projetos do governo sejam bem recebidos no Poder Legislativo”, pontuou.

Andressa Oliveira / Agência Aleac