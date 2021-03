ONG diz que vai doar 8 mil cestas básicas ao Acre

doaçãoacre

Approach Comunicação – divulgação

Diante do atual cenário em que o país vive e com o intuito de minimizar a situação da fome, a Ação da Cidadania vai doar no começo da semana, 01 de março, 8.000 mil cestas básicas no estado do Acre, isso representa 80 toneladas de mantimentos. As doações já são reflexo da campanha que foi lançada no último dia 18 de fevereiro o “Brasil Sem Fome”, que seguirá de forma contínua até julho.

(…)

“Pesquisas recentes dão conta que 63 milhões de brasileiros estão vivendo abaixo da linha da pobreza – o que é inadmissível, após um ano onde a pandemia do coronavírus afetou a vida de milhares de pessoas, e que, dia após dia vem afetando ainda mais aumentando ainda mais estes números, não podemos compactuar com isso, por isso precisamos ajudar”, destacou Daniel Souza, presidente do conselho da ONG Ação da Cidadania e filho do Betinho, fundador da entidade.

(…)

A Ação da Cidadania foi fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho, com o intuito de combater a fome e a desigualdade socioeconômica em nosso país e ajudar os mais de 32 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza naquele ano.(…)

Em tempo: a conferir… – oestadoacre