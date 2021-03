Senhora do Envira pede ajuda para tratamento de saúde

apeloenvira

oestadoacre publica a pedido

Envira, município do Amazonas

Senhora Maria Nascimento

[14:48, 10/03/2021] : Ola sou cardíaca

[14:48, 10/03/2021] : Tenho problema de pressão alta

[14:49, 10/03/2021] : Tenho molas na arteriais do coração

[14:49, 10/03/2021] : Sou cardiopata então toda vez q é pra mim viajar a secretaria do município de Envira mim nega a passagem porque fala q meu problema não é sério enquanto tem gente aqui do município q sai daqui por conta do tfd só pra passear em Rio Branco

[14:50, 10/03/2021]: Enquanto as pessoas q realmente necessitam eles ficma colocando dificuldades .tenho q faze meu retorno pois está com 2 meses q fiz uma angioplastia ,e um cateterismo e meu meu médico pediu meu retorno pra avaliar pra ver se está tudo correto pois estou mim sentindo muito cansada