Tanto não fizemos que conseguimos….Colapso na saúde!

colapsocovid-19

G1



Com o sistema de saúde do Acre em colapso, o governo confirmou que vai transferir pacientes para a cidade de Manaus (AM). Em nota, Complexo Regulador que presta assistência à Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), disse que a Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM) disponibilizou dois leitos de UTI para pacientes Covid-19 do Acre.

(…)

Em tempo: agora, mas que nunca, é cada um cuidar de si (use máscara, use duas máscaras) para proteger o outro e você mesmo…só a consciência pode nos salvar do covid-19 antes da vacina – J R Braña B.