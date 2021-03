Romeu Delilo, mais uma vítima de covid no Acre

romeudelino

O velho Romeu foi embora…vítima de Covid-19.

Romeu era sujeito tranquilo….equilibrado…não gostava de polêmica.

Foi afastado da Difusora por essas decisões ridículas de censores que existem em todos os governos.

Com apoio dos chefes maiores, claro.

Eu não suporto censura…

E olha que já fui vítima disso.

De quem nunca esperava…

Vai em paz, Romeu!

Covid: Morre empresário de combustível e radialista Romeu Delilo. (Romeu fez sucesso no rádio no Acre…reclamava do afastamento da Difusora…creditava a decisões políticas nos governos passados…do PT) pic.twitter.com/00esm3vMlX

