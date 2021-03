Sena: CUT/Fetacre entregam cestas básicas a trabalhadores rurais

cut/fetacre

Divulgação

A campanha ❤️amigo em parceira com a CUT/Acre e FETACRE, veio a Sena Madureira trazer um pouco de solidariedade para os trabalhadores rurais que foram atingidos pelas cheias dos rios, para isso entregamos algumas cestas básicas ao Sindicato de Trabalhadores Rurais do município que está levando essa ajuda na ponta!

Ficamos felizes em ouvir a nossa presidenta do STR Izanira Oliveira que afirmou que essa ajuda vai para quem está mais na ponta e que até agora não recebeu nem uma ajuda.

Em tempo: notícias do Brasil….: senador Major Olímpio (PSL-SP) com morte cerebral devido a complicações do covid-19