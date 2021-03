Bancada federal indignada com comentários de diretor do Into

bancadafed#

Em um grupo de FB

Estes comentários acima que estão circulando nas redes sociais (grupo Aliados) de cuja autoria supostamente seria do médico Osvaldo Leal, hoje diretor clínico do Into, cobrando os parlamentares que destinem R$ 10 mil de suas de verbas de gabinete para compra de vacina no Acre – provocaram a ira da bancada federal nesta segunda-feira.

Internamente, os parlamentares fazem duras críticas ao médico e ao governador GladsonC…oestadoacre teve acesso a algumas mensagens trocadas no grupo de zap da bancada federal e outras foram enviadas diretamente ao blog.

Pelo teor, parece que vai haver troco…

-Ele foi mexer numa ‘casa de caba’ – disse a oestadoacre um (a) dos (as) parlamentares.

-Esse era o homem forte do PT na saúde no governo passado…agora tá puxando o saco de Gladson, acrescentou.

-Eu pus 10 milhões e não recebi um agradecimento do governador, diz outro (a) parlamentar federal.

-Eu não vi em nenhum momento ele agradecendo os 10 milhões que a querida amiga (……) colocou.

-Foi a bancada que garantiu e está garantindo a compra das vacinas.

-Esse Osvaldo tá querendo fazer média com o governador…as picadas de volta vão acontecer.

Dois parlamentares federais disseram:

-O governo tem é que prestar contas do dinheiro que ele recebeu (para saúde). Que não foi pouco!!

Mais um problema do governo criado com a bancada federal.

Enquanto isso, muitas mortes…

…E insuficientes doses de vacinas anti-covid-19.

Em tempo: o espaço está aberto para um posicionamento do médico e diretor clínico do Into, Osvaldo Leal.