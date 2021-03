mbittar

O senador bolsonarista MBittar não perde a viagem…como relator do orçamento no senado dá mais um golpe nos recursos dos trabalhadores ao retirar para outras áreas 26 bilhões que serviriam para custear o seguro-desemprego das pessoas que perdem o trabalho no país.

Surpreso? Este blog não está…confira abaixo…

Na Folha

Em tempo: Renault também (antes foi a Toyota) anuncia paralisação de sua fábrica no brasil…é o resultado do país não ter governo – oestadoacre