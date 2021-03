Médico Nicolelis: Meio milhão de mortes em julho

nicolelis500mil

Correio Braziliense

No momento em que o Brasil bate sucessivos recordes de óbitos pela covid-19, um novo risco surge: o de um iminente colapso do sistema funerário em todo o país. Foi com essa preocupação que o neurocientista e pesquisador da Universidade Duke, nos Estados Unidos, Miguel Nicolelis falou ao CB.Poder desta quarta-feira (24/3) — uma parceria entre o Correio e a TV Brasília.

“Eu sei que se nada for feito para conter a transmissão do vírus e o colapso hospitalar nacional, nós podemos atingir meio milhão de óbitos ainda este ano. Aliás, a nível de agosto, segundo as previsões… Já existem várias estimativas de que para o final de julho nós podemos chegar a meio milhão de óbitos. Isso seria absolutamente assustador e devastador para um país como o nosso”, detalhou.]

revisões Em 4 de janeiro deste ano, uma postagem do pesquisador viralizou nas redes sociais. “Acabou. A equação brasileira é a seguinte: ou o país entra num lockdown nacional imediatamente, ou não daremos conta de enterrar os nossos mortos em 2021”, escreveu, em tom de desabafo.



