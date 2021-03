Todo dia 25: Salário do servidor da prefeitura de Rio Branco

pmrbsalário

PMRB

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, determinou, no início de sua gestão, que o pagamento do funcionalismo público municipal seja pago sempre até o dia 25 de cada mês. Os vencimentos do mês de março já estão na conta dos servidores.

“O prefeito está de parabéns, pagando os salários em dia e antecipado”, informou Paulo Airton que é auditor fiscal há 33 anos na prefeitura. Paulo disse que antes o pagamento caía no dia 29 ou dia 30.

Em tempo: Toyota suspende produção no Brasil devido ao descontrole do covid19.