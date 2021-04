Vereador denuncia ao MP preço do combustível em Sena

vereadorbeliza#

O vereador Carlos Beliza (MDB) protocolou no ministério público denúncia pedindo providência quanto ao alto preço do combustível praticado no município de Sena Madureira.

Carlos compara os preços do município de Bujari (5,36) e constata que os do seu município, Sena, estão mais altos.

-Estou pedindo ao MP que abra um procedimento para verificar e tomar providências contra esses abusos contra a população de Sena – diz Carlos Beliza.

Em tempo: são os tempos Bolsonaro na presidência…vai piorar!