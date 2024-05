Da PMRB

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinará, nesta sexta-feira (3), às 8h, ordem de serviço para a pavimentação da Vila Manoel Marques, no Km 14 da Transacreana.

Na sequência, o prefeito visitará as obras do Asfalta Rio Branco na Regional Tancredo Neves, no bairro Montanhês.

Data: 03/05

hora: 8h

Local: Estrada Transacreana, Km 14

(…)