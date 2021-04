12º lote de vacina chega ao Acre

vacina#

O décimo segundo lote de vacinas contra Covid-19 chegou ao Acre nesta sexta-feira, 9, com 6.250 doses da Fiocruz/Astrazeneca e 5.000 do Instituto Butantan/Coronavac. Para a imunização de novas pessoas serão utilizadas 5 mil doses. As demais, que correspondem a 6.250 vacinas, serão utilizadas para segundas doses de etapas anteriores.(…)

