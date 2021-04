Príncipe Philip, sempre dois passos atrás da Rainha

philip#

Como escreveu o The Wall Street Journal, ‘Philip era o mais intrigante membro da família real’

E sempre dois passos atrás da Rainha…

E abaixo, Philip e Marina Silva.

Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento do príncipe Philip. Nessa foto, o registro da honrosa lembrança de quando tive a alegria de receber, de suas mãos, a medalha Duque de Edimburgo, em 2008. Peço a Deus que console a família e o povo britânico por essa perda. pic.twitter.com/HT5mlWijIh

— Marina Silva (@MarinaSilva) April 9, 2021