Do velho Dostoiévski:

-O sofrimento das crianças é o maior argumento contra a existência de Deus – Dostoiévski

TT do Paulo Nogueira Batista Jr.

O assassinato do menino Henry me fez pensar no que disse Dostoiévski: o sofrimento das crianças é o maior argumento contra a existência de Deus.

— Paulo Nogueira Batista Jr. (@paulonbjr) April 14, 2021