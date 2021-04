Petecão recebe apoio de Mazinho para disputar governo

#gov22

Mazinho é o primeiro prefeito do Acre a hipotecar apoio ao senador Petecão para uma possível disputa ao governo no próximo ano.

De passagem nesta sexta-feira por Sena Madureira, o senador Sérgio Petecão reuniu com o prefeito Mazinho, seu vice Gilberto e mais cinco vereadores do MDB municipal e recebeu declarações de apoio a uma possível candidatura ao governo do Acre no próximo.

Foi dado o ponta-pé inicial…

O jogo começa….

Sena decide eleição…

Já fez isso em outras vezes quando o jogo embaralha na capital.

J R Braña B.