Por que a Anvisa demora em liberar a vacina Sputinik para os Estados?

#vacina #sputinik

Anvisa, inexplicavelmente, retarda o quanto pode a liberação da vacina anti-covi-19 russa, a Sputinik.

Foi vacina anti-covid-19, a Anvisa, leia-se Bolsonaro e seu governo….questionam a eficácia…

Porque sempre boicotaram a compra de vacinas…entende agora a quantidade de mortos?

A Argentina, a Bolívia, Venezuela, e, claro, a imensa Rússia já utilizam a vacina sem problema algum…

Os governadores do Nordeste (o Acre e Rondônia, do Norte, incluídos) encomendaram, com autorização do Congresso Nacional, 40 milhões de doses da Sputinik…mas, a Anvisa cozinha o galo…..e não libera…

Enquanto isso caminhamos para 400 mil mortos…

E ninguém é responsabilizado….mas será…uma hora todos sabem quem será responsabilizado…

(…)

(…)

J R Braña B.