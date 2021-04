Dep Edvaldo: ‘Na Floresta da Educação há onças vivas’

#onças

Do deputado Edvaldo Magalhães, no TT, logo após publicação aqui de texto do ‘porta-voz’ do governador GladsonC, Moisés Diniz

-Só existe um probleminha. A onça que morreu, morreu. Só que na floresta da educação, há dezenas de onças bem vivas, sedentas e famintas, caçando como se não houvesse amanhã. (…)

Só existe um probleminha, cara João Roberto Brana. A onça que morreu, morreu. Só que na floresta da educação, há dezenas de onças bem vivas, sedentas e famintas, caçando como se não houvesse amanhã. Entendes? https://t.co/JOf7fgXaFF — Edvaldo Magalhães (@EdvaldoAcre) April 22, 2021