Música: Cura sexual ♪♪♪

#musica

A música é de Marvin Gaye, norte-americano…porém o ingrediente pernambucano, o balanço do Nação Zumbi deixou a música melhor ainda…essa música é uma das 100 melhores de todos os tempos.

Sexual healing (cura sexual)

Versos fundamentais:

//Levante-se, levante-se, levante-se, vamos nos amar esta noite

(Get up, Get up, Get up, Get up, let’s make love)

//Acorde, acorde, acorde, porque você sabe como fazer direitinho

(Wake up, Wake up, Wake up, Wake up, ‘cos you do it right)

//Meu bem, eu fiquei doente esta manhã

(Baby I got sick this morning)

//Tinha uma tempestade dentro de mim

(A sea was storming inside of me)



Ouça! Linda demais!