Isolamento do Acre é causado por falta de políticas e governos

Governos, no plural…porque não é de hoje apenas essa deficiência…(um ou dois governos locais quebraram esse ciclo do atraso…mas foram vencidos)

Discurso de que ponte do Madeira será a redenção do Acre é o mesmo que dizia que os municípios acreanos alcançariam o desenvolvimento quando o asfalto chegasse ao Juruá….chegou o desenvolvimento no interior do Acre? Onde? Alguém mostre!! Mas o asfalto chegou e faz tempo…

Sem politica pública correta e um plano de desenvolvimento do Acre (passa por tecnologia) a ponte do Madeira será apenas mais uma ponte…que reduzirá o tempo de viagem para o Acre em 60 minutos, no máximo 90…só isso.

Em tempo: o governador GladsonC precisa entender melhor o mundo em que vive…o mundo social..ele entende o seu mundo, que é um mundo particular…o mundo social do Acre ele ainda não compreendeu …talvez nunca compreenda – J R Braña B.