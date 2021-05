Estadão: Escândalo de 3 Bilhões com recursos do Orçamento

#escândalo

O jornal Estadão, de S. Paulo, revela escândalo do governo Bolsonaro de R$ 3 bilhões com recursos do orçamento (recursos do povo) para a compra de parlamentares via emendas…Assista vídeo abaixo e leia textos abaixo no Estadão, para assinantes.

ORÇAMENTO SECRETO: Confira o vídeo preparado pelo Estadão para explicar o esquema #tratoraço pic.twitter.com/iIRKXeFETs — Estadão (@Estadao) May 9, 2021

A COMPRA COM EMENDAS: Reportagem do @brenopires

Um esquema montado pelo presidente Jair Bolsonaro, no final do ano passado, para aumentar sua base de apoio no Congresso criou um orçamento paralelo de R$ 3 bilhões em emendas. No @estadao: https://t.co/VYc47hgNfZ — Adriana Fernandes (@AFernandes) May 9, 2021

Emendas secretas…

#TRATORAÇO: Emendas secretas de Bolsonaro são comparadas aos ‘Anões do Orçamento’; oposição cobra investigação (via @EstadaoPolitica) https://t.co/g3mu1hJyge — Estadão (@Estadao) May 9, 2021

Compra de tratores de superfaturados

👉👉 Orçamento secreto bilionário de Bolsonaro banca trator superfaturado em troca de apoio no Congresso @estadao: https://t.co/HoELIywhAc — Idiana Tomazelli (@iditomazelli) May 9, 2021

Dinheiro público

#TRATORAÇO O @Estadao mergulhou fundo no planilhão do Ministério do Desenvolvimento Regional de R$ 3 bilhões, que revelamos em janeiro. O que mostramos agora é como e para que o governo terceirizou a gestão do dinheiro público. Leia.#OrçamentoSecreto https://t.co/HPQfWuLg4E — Breno Pires (@brenopires) May 9, 2021