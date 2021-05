Ciro apela contra Lula: ‘Maior corruptor da história brasileira’

#ciro

Estratégia de Ciro é ir ao segundo turno das eleições em 2022 e obter os votos do centro e da direita (que é de Bolsonaro) e a tática escolhida é agredir Lula do mesmo modo que a extrema-direita faz há muito tempo….parece que não está dando certo…Ciro vai se isola cada vez mais…Ciro está fazendo tudo errado…se bobear vai repetir a Marina e obter 1% dos votos – J R Braña B.

Entrevista foi concedida ao ‘Valor’ (grupo Globo-Folha)

O ex-governador Ciro Gomes (PDT) carrega nos ataques contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder da corrida eleitoral de 2022, segundo o Datafolha. “Eu vou pra cima dele, é o maior corruptor da história brasileira”, disse, durante a entrevista pelo Zoom de 1h20 que teve com o Valor.

(…) Valor: O senhor e seu irmão foram ministros de governos petistas. O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), é aliado do senhor. Não é um desafio se mostrar distante de Lula e do PT?

Ciro: Claro que é, mas não estou dizendo nada disso agora. Quando Lula cometeu a imprudência de colocar Michel Temer como vice de Dilma, disse que Temer era corrupto, chefe de uma quadrilha inescrupulosa, sócio do Eduardo Cunha. Dilma disse que eu estava magoado. Quando entregou Furnas para Cunha, denunciei. Fui ministro com condições objetivas, de tirar a transposição do São Francisco do papel. Depois não aceitei mais ser ministro. Quando Cid renuncia ao ministério? Quando denuncia a roubalheira do Cunha. Quem vai ter que se explicar agora é o Lula porque vou para cima dele. Vamos derrotar Bolsonaro e vou propor mudança. Lula é parte central da corrupção. Lula é o maior corruptor da história moderna brasileira. E não aprendeu nada. Fica na lambança, prometendo a volta de um passado idílico que é mentira. (…)

