Bocalom perde esposa: ‘Seguirei aqui até que Ele me chame’

#bocalom

Beth Bocalom, esposa de Tião Bocalom, prefeito de Rio Branco, morre na quarta, 19, depois de mais de 7 anos de sofrimento numa UTI instalada em sua própria casa, em Minas Gerais.

Bocalom escreve no seu perfil do FB:

MINHA RAINHA ELISABETH FOI UMA GUERREIRA ATÉ HOJE.

Até hoje, sim!

Infelizmente hoje, 19/05/2021, às 20,32 horas ela se rendeu. Deus a buscou para perto Dele!

Foram mais de 7 anos lutando contra a ELA – Esclerose Lateral Amiotrófica que a manteve numa UTI domiciliar desde 23/11/2015 (quase 6 anos) até hoje.

Tenho certeza que eu, nossa princesa Luciana, seu esposo Josivan, nossas netas Isabela, Ana Luíza e Maria Rita, meu irmão Mauro e meu querido paizinho João, hoje aos 97 anos, que nos acolheram desde o primeiro dia que aqui chegamos em Araguari para iniciarmos o tratamento dela em Brasília a cada 15 dias, e todas as nossas famílias, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para lhe salvar!

Fomos vencidos!

Sabemos que a vontade que prevalece é a do PAI!

Vai para Deus minha RAINHA!

Eu continuarei aqui, ao lado de muitos sonhadores, até que ELE me chame também, lutando para realizar o nosso grande sonho – “Uma Gestão Pública mais Honesta e mais Justa com os mais pobres, para que eles tenham DIGNIDADE em função de nosso trabalho”.

Você, minha Rainha, deixa um grande legado: O AMOR PELO PRÓXIMO.

Tião Bocalom.