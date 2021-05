Gov pede e decisão monocrática suspende greve (Professores intensificam protesto)

#greve

A Procuradoria-Geral do Estado (representando o governo) entrou com liminar junto ao TJAC pedindo a suspensão do movimento dos professores e conseguiu.

O desembargador Júnior Alberto, em decisão monocrática (por apenas um juiz) – acolheu pedido da PGE e mandou os sindicatos que coordenam a paralisação suspenderem a greve sob pena de multa diária de R$10 mil

Os professores reivindicam reposição salarial de 22%, revisão do Plano de Carreiras e vacinação como condição para o retorno das aulas presenciais.

Desembargador do TJAC defere pedido da PGE e manda professores suspenderem greve no Acre….multa diária: 10 mil; Sinteac marca protesto para terça: ‘A categoria quer negociar’ pic.twitter.com/t1L0PoKMP8 — oestadoacre (@Oestadoacre) May 24, 2021

Em tempo para refletir: O CARA CONGELA TEU SALÁRIO POR 15 ANOS, AUMENTA O DELE EM 69% E VC CONTINUA CHAMANDO ELE DE MITO: VC É MUITO OTÁRIO! (Marcia Denser)