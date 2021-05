Dep Nicolau: Campanha de vacinação anti-covid para professores em Cruzeiro

#aleac

Nicolau Júnior participa de abertura de campanha de vacinação contra Covid-19 para professores em Cruzeiro do Sul

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), acompanhou, na manhã deste sábado (29), o prefeito Zequinha Lima (Progressistas) da abertura da campanha de vacinação contra a Covid-19, dos professores do Ensino Fundamental das escolas municipais e também da rede privada e avalia como um marco a decisão do prefeito para atender a importante categoria de profissionais.

Com a campanha, o município de Cruzeiro do Sul se torna o primeiro a garantir o início da imunização dos professores que está sendo efetivada com sobras de vacinas que foram direcionadas pela Secretaria Municipal de Saúde que se organizou para dar prioridade e atenderá mais de dois mil professores com a primeira dose. Nicolau Júnior parabenizou o prefeito Zequinha Lima e o secretário municipal de Saúde, Agnaldo Lima e os servidores pela conquista.

“Avalio que a classe dos professores é de muita importância para o desenvolvimento do nosso Estado e município, parabenizo o secretário Municipal da Saúde, Dr. Agnaldo Lima, pelo trabalho que garantiu essa vacinação e o prefeito Zequinha Lima pela atenção com essa importante categoria. A vacinação é o maior desejo das pessoas e está de parabéns o prefeito e todos que estão recebendo a vacina e esperamos que essa pandemia passe logo”, disse.

Nicolau destacou ainda que Cruzeiro do Sul é um município que está muito organizado, com as campanhas de conscientização conseguiu apoio da população e baixar sensivelmente os índices de contaminação da Covid. “Vivemos esse momento difícil, mas com muito trabalho vencer. A Educação é essa categoria essencial para todos e parabenizo também o trabalho de organização do secretário Agnaldo Lima que possibilitou o início dessa vacinação”, destacou.

