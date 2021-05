FT: Nestlé admite que maioria de seus produtos não são saudáveis

#ft

O trabalho das empresas de alimentos é gerar dinheiro para os acionistas e gerá-lo o mais rápido e na maior quantidade possível, diz especialista ao FT

Nestlé admite que la mayoría de sus productos no son saludables

La multinacional asegura que está trabajando para mejorar la calidad de sus productos, pero algunos expertos dudan sobre esas promesas.

La multinacional suiza de alimentos y bebidas Nestlé admitió que la mayoría de sus productos no son saludables, y que algunos de ellos nunca podrán considerarse saludables sin importar cuánto renueven, informa el diario Financial Times citando documentos internos de la compañía a los que ha tenido acceso el medio.

Según el periódico, el documento se preparó a principios de este año y se distribuyó entre los altos ejecutivos de la empresa. En él se indica que solo el 37% de los alimentos y bebidas producidos por Nestlé lograron una calificación superior a 3,5 puntos en un sistema de calificación australiano con un puntaje máximo de 5 estrellas, que es utilizado por expertos del sector en todo el mundo. De esos productos se excluyen alimentos para bebés, para personas con ciertas condiciones médicas, para mascotas y el café puro. (…)

A multinacional de alimentos e bebidas Nestlé admitiu que a maioria de seus produtos não é saudável, e que alguns deles nunca poderiam ser considerados saudáveis ​​por mais que, segundo o Financial Times, citando documentos internos da empresa para quem teve acesso. Segundo o jornal, o documento foi elaborado no início deste ano e distribuído aos principais executivos da empresa. Isso indica que apenas 37% dos alimentos e bebidas produzidos pela Nestlé alcançaram uma classificação de mais de 3,5 pontos em um sistema de classificação australiano com uma pontuação máxima de 5 estrelas, que é usado por especialistas do setor em todo o mundo. Esses produtos excluem alimentos para bebês, alimentos para pessoas com certas condições médicas, alimentos para animais de estimação e café puro. (...)

A multinacional de alimentos e bebidas Nestlé admitiu que a maioria de seus produtos não são saudáveis, e que alguns deles nunca poderiam ser considerados saudáveis ​​por mais que, segundo o Financial Times, citando documentos internos da empresa para quem teve acesso a eles. a metade. "Fizemos melhorias significativas em nossos produtos, [mas] nosso portfólio ainda apresenta desempenho inferior às definições externas de saúde em um ambiente onde a pressão regulatória e as demandas dos consumidores estão disparando", destacou o documento da Nestlé. A empresa afirma estar trabalhando para que seus produtos atendam às necessidades nutricionais dos consumidores e promovam uma alimentação balanceada. Por sua vez, uma especialista em nutrição citada pelo Financial Times acredita que os esforços desta e de outras empresas do setor dificilmente vão se materializar. “O trabalho das empresas de alimentos é gerar dinheiro para os acionistas e gerá-lo o mais rápido e na maior quantidade possível.(...)