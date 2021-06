Cepa América: Vergonha no vestiário da Seleção da CBF

#cbf

Diz o UOl em matéria deste sábado, do jornalista Danilo Lavieri, que o presidente da CBF foi ao vestiário da seleção, antes do jogo contra o Equador, em Porto Alegre, aparentemente alcoolizado causando constrangimento total entre os atletas e a comissão técnica.

Rogério Cabloco, aliado de Bolsonaro, também é acusado por uma funcionária da CBF de assédio sexual. Os dois, ele e o presidente (sic) anunciaram a realização no Brasil da Copa América, conhecida como Cepa América ou Copa Bolsonaro. Os atletas brasileiros devem anunciar nas próximas horas que são contra a realização do torneio no Brasil devido à tragédia da pandemia de Covid-19 que já matou quase 500 mil pessoas.

A decisão dos atletas pela não realização da Cepa América seria a maior derrota política de Bolsonaro desde o começo do seu (des)mandato.

Matéria do UOl, aqui