#musica

A música desta noite mistura o talento do Nordeste (insuperável na música brasileira) com o talento do Centro-Oeste…Zé Ramalho e Chitãozinho & Chororó nesse ‘trieto’.

Sinônimo

Versos fundamentais

//Quem tem amor na vida

//Tem sorte(…)

//Quem na fraqueza sabe

//Ser bem mais forte(…)

//Na solidão de casa descansar

Ouçam…linda demais essa balada!

Boa noite a todos… é o meu delírio comunista do momento!

J R Braña B.