Prefeitura da capital anuncia 50% do 13º Salário

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou na manhã desta terça-feira,8, a antecipação de 50% (cinquenta porcento) do 13º Salário de 2021 aos servidores municipais.(…)

Bocalom informou que também foram levados em consideração, para a adoção da medida, os efeitos causados pela pandemia do coronavírus, que afetou diretamente os trabalhadores e a economia local.

Segundo o prefeito, além dos cerca de R$ 28 milhões que serão pagos com os salários dos servidores municipais, outros R$ 14 milhões correspondentes à metade do 13º Salário dos trabalhadores serão injetados na economia do município, totalizando R$ 42 milhões.

(…)

