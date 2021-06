Governo do Acre não vai mais comprar 700 mil doses da Sputinik V

#vacina

O governador do Acre disse em Cruzeiro do Sul que não vai mais comprar as 700 mil doses de vacina (Sputinik V) que ele mesmo anunciou há três meses, publica o ac nesta sexta-feira.

Segundo GladsonC, ‘éstá chegando muita vacina agora então não tem porque eu gastar dinheiro público agora com a compra. As 700 mil doses custariam R$ 40 milhões. Quando acabarem as doses daqui eu vou pedir mais ao Ministério da Saúde. Eu só peço encarecidamente que as pessoas se vacinem’.

Bem estranho essa mudança de atitude do governo….o que houve? Quem fez pressão para não se comprar a Sputinik V?

Estranho…

Em tempo: governo anuncia pagamento do 13º no dia 28 de junho.