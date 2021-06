Metade dos jovens quer deixar o Brasil

#jovens

Fernando Canzian, na Folha

O Brasil nunca teve ou terá tantos jovens como agora. Mas o ápice dos cerca de 50 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos revela uma juventude decepcionada em níveis recordes, sem perspectiva de trabalho e insatisfeita com a condução do pais.

Se pudesse, quase metade (47%) dos jovens brasileiros deixaria o país. Isso no auge do chamado bônus demográfico, quando o o Brasil teria a chance de acelerar o crescimento contando com uma proporção inédita de pessoas em idade de trabalhar em relação a seus dependentes, como crianças e idosos.

(…)

texto completo na Folha abaixo

Sem perspectivas, metade dos jovens quer deixar Brasil https://t.co/F9yCSiqcPd — Folha de S.Paulo (@folha) June 21, 2021