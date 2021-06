Ifac: 11 anos: Avanços e Desafios no Acre

#ifac

11 anos do Ifac: avanços e desafios na educação acreana

Em seus 11 anos, o Instituto Federal do Acre (Ifac) superou desafios, levando educação profissional e tecnológica à comunidade acreana. Foram momentos de trabalho coletivo e dedicação para que mais jovens e adultos pudessem acessar um ambiente educacional público, gratuito, de qualidade e inclusivo. Por isso, convidamos alguns dos gestores do Ifac para falar um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas e que resultaram em avanços.

Criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (governo Lula – oestadoacre), o Ifac é uma das instituições mais jovens da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do país. Porém, mesmo com a pouca idade, o Instituto Federal do Acre tem proporcionado melhorias para a comunidade acreana.

Hoje, a instituição possui mais de seis mil alunos em cursos técnicos, cerca de 1,5 mil estudantes em cursos superiores e, aproximadamente, 120 pós-graduandos. Atualmente, o Instituto possui seis unidades presenciais, que estão distribuídas em todas as regionais do Estado. Além disso, conta com 15 pólos com a oferta de cursos a distância.

(…)

