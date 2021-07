Mais 13 mil doses de vacina chegam ao Acre

#vacina

Mais vacinas para o nosso estado! O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), recebeu do Ministério da Saúde (MS) neste sábado, 3 de julho, mais 5.850 doses da vacina produzida pela farmacêutica Pfizer e 7.050 doses da Janssen, totalizando 12.900 unidades. (…)

Em tempo: Quatro notificações de óbitos foram registradas neste sábado, 3 de julho, sendo 1 do sexo masculino é 3 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.746 em todo o estado.