Nota da prefeitura da capital sobre ‘vacina AstraZeneca vencida’

NOTA DA PREFEITURA DE RIO BRANCO SOBRE VACINAS VENCIDAS

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (SEMSA), por meio do seu gestor Frank Lima, esclarece que a notícia infundada, publicada de forma pouco responsável pela Folha de S.Paulo, sob o titulo “Milhares no Brasil tomam vacina vencida contra Covid”, não reflete a realidade vivida na capital do Acre.

Repercutida em sites e TVs locais, de modo igualmente desatento, uma vez que nenhum desses veículos se preocupou em checar sua veracidade, a ‘informação’ destoa dos critérios adotados pela SEMSA quanto ao controle e aplicação dos imunizantes.

Ao contrário do que afirma a reportagem, nenhuma vacina foi administrada em Rio Branco fora do prazo de validade.

Baseada em supostos dados do site do Ministério da Saúde, a Folha de S.Paulo atribui erroneamente ao Setor de Vigilância Epidemiológica Ambiental do município a aplicação de duas doses vencidas do imunizante AstraZeneca-Fiocruz.

Faz-se necessário, portanto, esclarecer que o mencionado setor jamais foi ponto de vacinação na capital acreana. Frisa-se ainda que todos os imunizantes, sejam da AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer e agora da Janssen são devidamente armazenados e aplicados no prazo previsto, conforme determinam os protocolos do Plano Nacional de Imunização.

Ocorre ainda que por 5 vezes a Secretaria de Saúde Municipal de Rio Branco foi obrigada a suspender o esquema vacinal por falta de imunizantes contra o coronavírus. Isso significa que uma vez dispondo de vacinas, a SEMSA trata de aplicá-las o quanto antes. Essa dinâmica jamais permitiria o vencimento do prazo de validade.

Solicitamos a retratação urgente da Folha de S.Paulo e dos demais noticiários que divulgaram a referida reportagem, sob pena de assim contribuírem para a desinformação em um momento de tamanha fragilidade para o povo brasileiro, mas em especial para os cidadãos rio-branquenses.

Frank Lima

Secretário Municipal de Saúde de Rio Branco-AC