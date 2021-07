#covid-19

O Acre é único Estado do Brasil a apresentar alta, segundo dados mostrados no programa Fantástico, deste domingo

Boletim Sesacre covid-19 deste domingo no Acre

Seis notificações de óbitos foram registradas neste domingo, 4 de julho, sendo 4 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.752 em todo o estado. (…)

