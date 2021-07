Comunicado: Dep Perpétua

#perpétua

Chega de fake news! A verdade dos fatos:

O FUNDÃO é uma indecência, mas a votação dele ontem no Congresso não foi nominal, foi simbólica. Sendo assim, a lista que circula na internet, atribuída ao fundão, é mentirosa, pois não existe registro de voto.

Essa lista que circula se refere a votação da Lei de Diretrizes Orçamentária, a LDO.

A bancada do PCdoB, assim como todos os partidos que fazem oposição ao governo, votou contra a LDO, porque ela é a cara do governo Bolsonaro: muito dinheiro para o esquema das EMENDAS EXTRAS e pouco dinheiro para áreas como Saúde, Educação, Saneamento Básico, geração de emprego e renda.

Da bancada do PCdoB apenas eu, deputada Perpétua e o deputado Orlando Silva não votamos. Isso porque não conseguimos acessar o sistema virtual, mas o voto seria CONTRA a LDO, seguindo os demais parlamentares de nossa bancada que votou contra a proposta.

Eu sou daquelas que prefiro aparecer com o meu trabalho do que com as fake news.

Dep Perpétua