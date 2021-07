#senagov

Um morador filmou nesta manhã a chegada do governador em Sena (helicóptero pousou no campo do Comercial) e ainda tirou sarro: ‘Vou levar ele para conhecer o prefeito Mazinho, que ele não conhece’ (vídeo abaixo)

GladsonC vai anunciar ordens de serviços para recuperar ramais no município. O governo retomou as máquinas que estavam em poder da prefeitura.

