Música da noite: ‘Chan, Chan…Cuba…’ ♪♪♪

A primeira vez que ouvi Buena Vista Social Club – numa aula ainda na Ufac, no século passado – eu fiquei quase que maluco com esse ritmo e a letra…

Hoje escolhi Chan, Chan – música linda, que um dia ‘fiz uma adaptação’ para as minhas idas e vindas ao principado de Sena nos dois primeiros versos abaixo.

Versos fundamentais… e fantásticos

//De Alto Cedro voy para Marcané

//Llego a Cueto, voy para Mayarí (…)

//El cariño que te tengo

//No te lo puedo negar

//Se me sale la babita (se fico babando)

//Yo no lo puedo evitar)

Ouça…Ibrahim Ferrer….contagiante…envolvente…(essa foto na capa do vídeo é de Ibrahim Ferrer e o seu boné conhecido)

Boa noite…nesses tempos de ataques sincronizados a Cuba é preciso ter atenção e não acreditar, sem filtro, de qualquer jeito – no que se noticia e propaga na mídia hostil sobre a Ilha ainda rebelde. Problemas há…mas os cubanos devem solucioná-los…só a eles cabem essa decisão.

J R Braña B.