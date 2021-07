Dep Nicolau destaca parceria do governo com Rodrigues Alves

#aleac

Nicolau Júnior destaca parceria entre governo e prefeituras durante aniversário de Rodrigues Alves

Apeaar do aniversário de 29 anos de Rodrigues Alves, localizado no Vale do Juruá, ter acontecido na quarta-feira, o ponto alto da celebração foi nesta sexta-feira, 30, com o anúncio de investimentos por parte do Governo do Estado que somam mais de R$ 6 milhões de reais e beneficiam todas os municípios da região.

O encerramento das comemorações aconteceu com uma solenidade na quadra da escola Francisco Braga de Souza, onde o governador Gladson Cameli, junto com os prefeitos Jailson Amorim, de Rodrigues Alves, Isaac Lima, de Mâncio Lima e Zequinha Lima, de Cruzeiro do Sul, assinou convênios, termos de doação e ordens de serviço.

Convidado para o evento o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), destacou a importância da parceria entre estados e municípios para o desenvolvimento do Acre.

“Continue ajudando dessa forma os municípios. E assim que vamos avançar na melhora da qualidade de vida da nossa população. Precisamos dar as mãos seja governo, prefeituras e nós do Poder Legislativo que não medimos esforços para ajudar nas iniciativas que beneficiam a população “, disse.

Nicolau destacou ainda o fato do governo ter levado todos os secretários à região “isso é muito bom. Os secretários estão aqui vendo se perto as dificuldades dos municípios. Muitas vezes, o secretário não tem conhecimento porque está em Rio Branco. Esse novo modelo de gestão é maravilhoso porque aproximam ainda mais o governo dos municípios” enfatizou.

