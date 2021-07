Lula e Marcelo Rebelo, presidente de Portugal

#lula

Marcelo Rebelo (presidente português que foi reeleito) , que está no Brasil e participou de solenidade dedicada ao idioma português, no museu da Língua Portuguesa – encontrou com FHC, Temer, Dória e Lula…

-Diálogo fraterno com o presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou hoje no Brasil para participar da inauguração do Museu da Língua Portuguesa. Conversamos muito sobre as relações Brasil-Portugal e União Europeia. Um agradável encontro – escreveu Lula na rede social

Com FHC, Temer e Dória

Reinauguração do Museu da Língua Portuguesa com as presenças do governador de São Paulo, @jdoriajr, os ex-presidentes da República, @FHC e @MichelTemer, e do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. 🇧🇷🇵🇹 pic.twitter.com/Z9sHK6G4lX — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) July 31, 2021