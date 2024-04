Coluna atual:

O famoso Dia Mundial do Livro — ou simplesmente Dia do Livro — comemorado no dia 23 de abril é uma data para celebrar não apenas esse objeto tão fascinante que guarda em seu interior as mais variadas histórias, mas também é o Dia dos Direitos do Autor.

Tradicionalmente, esse dia é voltado as homenagens para escritores de diversos estilos literários. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) criou a data para celebrar os livros e a leitura e também incentivar as pessoas a explorarem o universo dos livros.

A UNESCO teve influência de uma tradição catalã que já era realizada no dia 23 de abril, que também é Dia de São Jorge. Assim, havia um costume de se presentear com uma rosa alguém que comprasse um livro naquele dia. A partir disso, muitos outros países adotaram a troca de flores por livros.

Quando me recordo da importância da leitura me vem à mente a obra Fahrenheit 451.

Fahrenheit 451, escrito pelo autor norte-americano Ray Bradbury, é uma das maiores obras de ficção científica do século XX e figura como uma das distopias mais impactantes da história.

Num futuro distante, a missão dos bombeiros não é apagar incêndio, mas atear fogo aos livros e às casas dos seus proprietários, que logo depois são presos. Nessa sociedade, os livros são proibidos, as crianças não são ensinadas a ler nem a pensar e ninguém questiona nada.

Como meditar sobre isso se faz urgente hoje, uma sociedade que abandonou a leitura e está se degradando em um ritmo alucinante.

Graças aos livros pude viajar pelo tempo e pelo espaço, por mundos desconhecidos descobertos a cada página aberta.

Graças aos livros pude questionar “verdades absolutas”.

Graças aos livros pude sentir o gosto da liberdade.

Como nossas crianças poderão ter essa experiência sem ler?

Quem aprecia uma boa leitura sabe o quanto essa atitude é importante para a vida. Ler permite ativar a imaginação, ampliar conhecimento, estimular o raciocínio, aperfeiçoar o vocabulário, além de ajudar a escrever melhor, a formar opinião, entre outros benefícios.

Resumindo, esse importante hábito representa um excelente exercício para manter o cérebro e as capacidades mentais em forma. Trata-se de uma ferramenta influente para manter a saúde e elevar sua qualidade de vida.

Lindo o poema de Castro Alves, Espumas Flutuantes:

“Oh! Bendito o que semeia

Livros… livros à mão cheia…

E manda o povo pensar!

O livro, caindo n’alma

É germe – que faz a palma,

É chuva – que faz o mar!”

Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues, advogado e professor universitário.