Homem cria tumulto em acampamento do CRPMAC na Aleac

#aleac

Vídeo divulgado pelos manifestantes que protestam em acampamento em frente à Assembleia Legislativa do Acre exigindo a contratação dos integrantes do Cadastro de Reserva da PM mostra um homem alterado e ensanguentado…assista…(vídeo com restrição de idade imposta pelo youtube)

vídeo do CRPMAC – fato ocorrido nesta madrugada

Inscreva-se no nosso canal oestadoacre no youtube

Em tempo Dia dos Pais no Brasil: PAI É AQUELE QUE MUDA A DIREÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL SÓ PARA PROTEGER OS FILHOS! (Marechal Coronel Siqueira no TT)